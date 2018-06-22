В России

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

В здании частично обрушилась кровля и перекрытия

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
Архивное фото
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Семь человек оказались в больницах после взрыва газа в жилом доме в Татарстане, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении Всероссийского центра медицины катастроф.

"Госпитализированы семь человек, двое из них, включая ребенка, в тяжелом состоянии, еще пятеро в состоянии средней тяжести", - сказали в центре.

Ранее медики сообщали о госпитализации четырех человек.

Из дома были эвакуированы 16 человек. "В здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия 4-5 этажей", - сказали в МЧС.

Для жителей дома подготовлены пункты временного размещения. В готовность приведен вертолет Ми-8 для возможной эвакуации в лечебные учреждения Казани.

Взрыв газового баллона произошел в 17:13 по Москве между четвертым и пятым этажами в жилом доме в городе Заинске. В результате в здании частично обрушиласб кровля.

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Теги: Татарстан
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