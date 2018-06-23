Пилот разбившегося под Воронежем самолета сельхозавиации погиб

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением легкомоторного самолета в Воронежской области и гибелью пилота.

"Сегодня, 23 июня 2018 года, примерно в 5 часов 12 минут, в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". В результате крушения пилот погиб", - сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области разбился легкомоторный самолет, о судьбе пилота информации не было.