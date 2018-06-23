Российским аэропортам разрешили размещать отели на территории пунктов пропуска

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, опубликованной на сайте правительства.

Гостиничные услуги будут предоставляться транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, а также пассажирам задержанных рейсов.

Сообщается, что принятое решение будет способствовать развитию гостиничной деятельности для нужд пассажиров и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах.

Ранее условия организации перевозчиком услуг по размещению пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейсов (размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более 8 часов - в дневное время и более 6 часов - в ночное время) не были включены в перечень деятельности, разрешенной в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу.