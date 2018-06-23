Во время шторма в Барнауле погиб крановщик

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Крановщик погиб во время падения башенного крана в центре Барнаула во время урагана, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"Около 21:10 поступила информация о падении башенного крана в Барнауле. На место выехала следственно-оперативная группа. Удалось выяснить, что погиб рабочий крана. По данному факту проводится доследственая проверка", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, около 21:00 местного времени в городе резко начался штормовой ветер, гроза и ливень. По сообщениям очевидцев, на проспекте Ленина работал строительный кран в траншее, его стрела была сломлена ветром и упала прямо на линии электропередачи. В результате несколько районов города остались без энергоснабжения. Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах и повреждении металлических рекламных конструкций.