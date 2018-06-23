Путин поздравил выпускников с окончанием школы на мероприятии в Кремле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы на торжественном мероприятии в Кремле.

"От души желаю, чтобы ваши планы и мечты обязательно осуществились, чтобы вы реализовали свои таланты и возможности, честно служили Отечеству", - приводят пожелания президента на сайте Кремля.

Путин убежден, что выпускники будут "с особыми, теплыми чувствами вспоминать замечательные школьные годы, верных товарищей и, конечно, любимых учителей".

В субботу выпускники по всей России празднуют выпускной вечер. Столичные старшеклассники отметят выпускной на торжественных мероприятиях в Кремле и Парке Горького.