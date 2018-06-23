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Более 10 человек пострадали при столкновении плавучего кафе с мостом в Барнауле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Барнауле (Алтайский край) проводится проверка по факту столкновения во время ураганного ветра плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста, сообщает в субботу пресс-центр Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 23 июня следовавшее по реке Оби в черте Барнаула плавучее кафе "Барракуда" в составе теплохода и баржи, на которой были размещены 120 пассажиров, вследствие сильных порывов ветра столкнулось с опорой автомобильного моста. В результате происшествия пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Барнаульским следственным отделом на транспорте организована проверка по данному факту. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее власти Барнаула сообщали о шести пострадавших и 158 пассажирах баржи, которую порывами ветра унесло на противоположный берег Оби.

Около 21:00 местного времени в субботу в городе после 38-градусной жары резко начался штормовой ветер, гроза и ливень. На проспекте Ленина работал строительный кран в траншее, его стрела была сломлена ветром и упала прямо на линии электропередачи и легковой автомобиль. По данным регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, в результате инцидента погиб крановщик. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.

Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах и повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте.

В результате порывов на линиях электропередачи без энергоснабжения остались жители около 10 поселков Барнаула, а также двух улиц в центре города.

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Теги: Барнаул
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