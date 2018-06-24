Моторная лодка врезалась в причал в Перми

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Два пассажира моторной лодки не справились с управлением и выпрыгнули в Каму перед столкновением с городским причалом в Перми, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР в воскресенье.

По предварительным данным, днем в воскресенье двое мужчин плыли на моторной лодке "Казанка-М" в акватории реки Кама. Из-за неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и начала двигаться в сторону берега к причалу Пермь-1.

"Мужчины выпрыгнули из лодки во время движения. Один из них доплыл до берега, второй погиб, не доплыв до берега. Лодка врезалась в причал "Пермь-1", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, устанавливают причины происшествия.