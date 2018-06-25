В России

На Камчатке продолжились поиски пропавшего пятилетнего мальчика

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Четвертый день ведутся поиски пропавшего пятилетнего ребенка в Усть-Большерецком районе Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в понедельник.

"В воскресенье в поисках было задействовано более 120 человек. Воздушная разведка проводилась вертолётом МИ-8 Росгвардии, который оборудован тепловизором. В течение нескольких часов специалисты обследовали территорию лесного массива с воздуха с помощью тепловизора, а также производили визуальный осмотр местности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что поиски ребенка с вертолета значительно затрудняла высокая кустарная растительность высотой около метра.

В тот же день наземная группировка обследовала территорию лесного массива вокруг села Карымай, а также вдоль реки Быстрая. Сводной группой волонтеров велись поиски и в самом населенном пункте.

Всего за минувшие сутки с помощью авиации и наземного поиска обследовано 53 кв. км лесного массива, за три минувших дня - более 107 кв. км. В поисках задействованы три кинологических расчета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня поиски ребенка продолжают более 80 человек - спасатели, пожарные, сотрудники полиции, пограничники, представители Министерства обороны, группа Следственного управления СКР по Камчатскому краю, представители добровольного поисково-спасательного отряда, волонтеры.

Как сообщалось, 22 июня днем мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в селе Кырымай, и, по сведениям очевидцев, около 13:30 местного времени направлялся в сторону леса. После чего ребенка никто не видел. По данным пресс-службы СУ СКР региона, ребенок страдает аутизмом и мог заблудиться в лесу.

Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения мальчика - по п."в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Камчатка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
 Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в ВолгоградеТренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде
"Для Исландии, наверное, было жарковато", - добавил Гернот РорПодробнее
Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
В здании частично обрушилась кровля и перекрытияПодробнее
 Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
 Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
 В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
 Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
 Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортCNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную ЕгиптаВ миреАвстрийские СМИ назвали вероятную дату встречи Путина и Трампа в ВенеВ миреЭрдоган побеждает на президентских выборах в ТурцииСпортАнглия со счетом 6:1 разгромила Панаму и вышла в плей-оффВ РоссииВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ миреАсад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии

На Камчатке продолжились поиски пропавшего пятилетнего мальчика

СМИ узнали о давлении США на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"

Власти Дании умышленно затягивают выдачу разрешения, заявляют российские источники Подробнее

Турецкий избирком объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

В центре Одессы произошел взрыв

Пострадал директор охранной фирмы Подробнее

В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды

Эрдоган перенес выступление по случаю победы на выборах

Перед выступлением он навестит в больнице своего юного сторонника, получившего травму на митинге Подробнее

Тренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш команды

Он отверг предположение о том, что команде мешала жаркая погода, и поздравил Колумбию с победой Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GАнглия Англия6 : 1Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенСтоунс (8, 40), Кейн (22, с пенальти, 45+1, с пенальти, 62), Лингард (36) - Балой (77)подробнееHЯпония Япония2 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенИнуи (34), Хонда (78) - Мане (11), Ваге (71)подробнееHПольша Польша0 : 3Матч завершенКолумбия КолумбияМатч завершенМина (40), Фалькао (70), Куадрадо (75)подробнее