На Камчатке продолжились поиски пропавшего пятилетнего мальчика

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Четвертый день ведутся поиски пропавшего пятилетнего ребенка в Усть-Большерецком районе Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в понедельник.

"В воскресенье в поисках было задействовано более 120 человек. Воздушная разведка проводилась вертолётом МИ-8 Росгвардии, который оборудован тепловизором. В течение нескольких часов специалисты обследовали территорию лесного массива с воздуха с помощью тепловизора, а также производили визуальный осмотр местности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что поиски ребенка с вертолета значительно затрудняла высокая кустарная растительность высотой около метра.

В тот же день наземная группировка обследовала территорию лесного массива вокруг села Карымай, а также вдоль реки Быстрая. Сводной группой волонтеров велись поиски и в самом населенном пункте.

Всего за минувшие сутки с помощью авиации и наземного поиска обследовано 53 кв. км лесного массива, за три минувших дня - более 107 кв. км. В поисках задействованы три кинологических расчета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня поиски ребенка продолжают более 80 человек - спасатели, пожарные, сотрудники полиции, пограничники, представители Министерства обороны, группа Следственного управления СКР по Камчатскому краю, представители добровольного поисково-спасательного отряда, волонтеры.

Как сообщалось, 22 июня днем мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в селе Кырымай, и, по сведениям очевидцев, около 13:30 местного времени направлялся в сторону леса. После чего ребенка никто не видел. По данным пресс-службы СУ СКР региона, ребенок страдает аутизмом и мог заблудиться в лесу.

Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения мальчика - по п."в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).