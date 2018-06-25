Магнитогорская восьмиклассница умерла, выпив полтора литра джин-тоника

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Восьмиклассница умерла в Магнитогорске Челябинской области в результате отравления, предположительно, фальсифицированным алкоголем, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Две подружки 15 и 13 лет выпили джин-тоник, который для них купил в магазине кто-то из взрослых. Старшая девочка выпила полтора литра этого коктейля, дома ей стало плохо. Родители ночью увезли ее в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти ребенка уже не смогли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливается личность взрослого, купившего девочкам алкоголь.

Из магазина изъята и отправлена на экспертизу вся алкогольная продукция. Если алкоголь окажется поддельным, обвинение может грозить не только владельцу магазина, но и продавцам, отметил собеседник агентства.