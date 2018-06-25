РЖД начали открывать на вокзалах бизнес-залы для "премиальных" пассажиров

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует открывать на железнодорожных вокзалах бизнес-залы для пассажиров премиальных классов обслуживания, сообщает корпоративное телевидение РЖД.

Первый бизнес-зал открылся в Санкт-Петербурге на Московском вокзале. Пассажиры первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов "Сапсан", а также пассажиры классов "бизнес" и "люкс" поездов "Мегаполис", "Красная стрела" и "Экспресс" могут посетить его бесплатно, отмечает РЖД-ТВ.

"Это первый подобный проект на пассажирской инфраструктуре железных дорог, такой опыт планируется распространить на другие наиболее популярные загруженные вокзалы сети. В первую очередь это Московские комплексы - Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также Волгоград 1 и Казань", - добавляет телеканал.