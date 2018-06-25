Трое жителей Омска получили сроки в колонии за похищение у стюардессы 39 млн рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Омский областной суд вынес приговор трем местным жителям, обвиненным в краже 39 млн рублей у стюардессы и угоне автомобиля, сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, в течение нескольких месяцев 2017 года злоумышленники вели наблюдение за работницей одной из авиакомпаний, которая в качестве курьера перевозила деньги из Москвы в Омск. В момент нападения они семь раз выстрелили в сопровождавшего ее спутника и похитили чемодан с 39 млн рублей.

"С места происшествия нападавшие скрылись на угнанном автомобиле потерпевших, который через некоторое время бросили на территории гаражно-строительного кооператива", - говорится в сообщении.

Во время расследования удалось обнаружить около 7 млн рублей из всей похищенной суммы.

Суд признал сообщников виновными по п. "а, б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства). Двум фигурантам назначено по 11 лет колонии строгого режима, третьему - 7 с половиной лет заключения в колонии особого режима.

Кроме того, с них взыскана вся сумма причиненного ущерба.