Ученым крупнейшего в РФ института математики грозит увольнение из-за отсутствия финансирования

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Директор Института математики имени Соболева (Новосибирск) академик Сергей Гончаров обратился к министру науки и высшего образования с просьбой не допустить масштабного сокращения научных сотрудников.

Письмо опубликовано на сайте института.

"Запланированный на 2019 год объем финансирования составляет 270 млн рублей. При этом в соответствии с текущими правилами представления планов НИР (научно-исследовательских работ - ИФ) в системе "Парус" на выполнение госзадания на 2019 год в рамках действующего штатного расписания необходимо по крайней мере 330 млн рублей. Таким образом, без финансирования на следующий год остаются 19% наших научных сотрудников, которых придется увольнять в виду отсутствия финансирования", - говорится в письме.

Академик подчеркивает, что институт не может пойти на столь масштабное сокращение и просит министра сохранить высококвалифицированный коллектив ученых.

Институт математики Соболева является крупнейшим математическим институтом в России. В институте работают шесть академиков РАН, три члена-корреспондента РАН, восемь профессоров РАН, один академик Российской академии образования, 118 докторов наук и 145 кандидатов наук, некоторые ведущие инженеры института также имеют научные степени.