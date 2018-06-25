Заседание суда по делу бывшего замдиректора Эрмитажа перенесли

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга в понедельник не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего директора компании "Балтстрой" Александра Коченова, обвиняемых в хищении более 30 млн рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с заседания в понедельник, судья постановил перенести рассмотрение уголовного дела на 4 июля в связи с неявкой защитников.

Дело слушается в особом порядке в связи с признательными показаниями обвиняемых и возмещении ими причиненного ущерба.

Как сообщалось, Новикову и Коченову вменяется хищение бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о деньгах, которые были выделены на реконструкцию Запасного дома.

Бывший замдиректора Эрмитажа был задержан и с санкции суда отправлен под арест в Москве в марте прошлого года. Коченов в октябре прошлого года был приговорен Дорогомиловским судом Москвы к пяти годам условно по так называемому "делу реставраторов", обвиняемым по которому проходил экс-замминистра культуры Григорий Пирумов.