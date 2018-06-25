В Москве начался суд над примкнувшей к ИГ уроженкой Дагестана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела 22-летней уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, примкнувшей к "Исламскому государству" и участвовавшей в деятельности этой запрещенной в РФ этой террористической организации.

"Я признаю себя виноватой в том, что жила на войне, была там дважды замужем, кормила и обеспечивала своих мужей, но никакой медицинской помощи другим боевикам ИГ не оказывала", - заявила Будайханова в суде.

Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (ррганизация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

По версии следствия, с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ, "способствовала увеличению ее численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ".

Кроме того, представитель гособвинения рассказала в суде, что подсудимая в 2017 году была взята в плен правительственными сирийскими войсками, которые передали ее российской стороне.

Как пояснила "Интерфаксу" перед началом заседания мать Виктории Будайхановой Зиера, до отъезда в Сирию в 2014 году ее дочь проживала вместе с ней в Москве, училась в строительном колледже и работала по три часа в день в ресторане быстрого питания.

"На работе она познакомилась и начала тесно общаться с девушками, которые влияли на мою дочь. До того, как она стала совершеннолетней, они готовили себе и ей документы и билеты на самолет в Турцию. Когда ей в мае 2014 года исполнилось 18 лет, буквально на следующий день они сели в самолет и улетели в Турции, откуда попали в Сирию", - сказала "Интерфаксу" Будайханова.

Она отметила, что в Сирии ее дочь постоянно находилась в каком-то помещении, поскольку женщинам на улице появляться было запрещено, и вела домашнее хозяйство. "Ни в каких акциях, операциях и боевых действиях на стороне ИГИЛ участия не принимала", - подчеркнула мать подсудимой.

Следующее заседание состоится в суде 17 июля в 11:00.

Как ранее сообщалось в СМИ, Виктория Будайханова была среди женщин, доставленных в Грозный из Сирии 13 ноября 2017 года. Она вернулась в Россию с дочерью. После возвращения женщину задержали сотрудники ФСБ и доставили в Махачкалу, а 8 декабря этапировали в Москву. Будайханова находилась в розыске с 2016 года по подозрению в связи с террористами.