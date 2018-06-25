Самолеты-амфибии вылетят из Самары в арктическую кругосветку

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Северный кругосветный перелет на легких самолетах-амфибиях стартует 3 июля в Самаре в рамках Российской арктической экспедиции "Север Ваш".

Кругосветный перелет охватит девять стран и займет около полутора месяцев, он будет проходить на высотах от 1000 до 3000 метров на скорости 200 км/час.

Среди задач экспедиции - изучение возможностей человека в экстремальных условиях.

"В ходе перелета над Северным Ледовитым океаном будет около 50 остановок и посадок", - сообщил в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" директор Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, частный пилот Андрей Иванов.

Он уточнил, что "15 посадок будет по северным территориям России, в Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Саха-Якутии и Чукотке, затем шесть посадок на Аляске, девять в Канаде, две в Гренландии, три в Исландии, одна - в Великобритании, две в Норвегии, затем одна в Швеции, две в Финляндии, и наконец, опять в России пять посадок".

Экспедицию, в которой семь участников, возглавляет Герой России, летчик-космонавт, глава городского округа Звездный городок Валерий Токарев.

"Наша работа, в том числе и моя, будет заключаться в том, чтобы собирать данные о работоспособности человека в довольно жестких, практически экстремальных условиях Таких факторов будет много", - сказал на пресс-конференции научный руководитель экспедиции член-корреспондент РАН космонавт-исследователь, Герой Советского Союза Олег Атьков.

Среди работ, которые планирует провести участники перелета, зондирование земли с малых высот, а также исследование атмосферы и воды в морях и реках.

Во время экспедиции также планируется провести медико-биологические эксперименты и нанотехнологические исследования.