Главные новости
СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В России

В Думе предложили декриминализировать репосты, возбуждающие ненависть

Правительство в официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, так называемые репосты в интернете.

В настоящее время статья 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.

Одновременно авторы предлагают добавить в КоАП новую статью "пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства".

Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.

Таким образом, авторы предлагают декриминализировать то преступление, которое сейчас наказывается по Уголовному кодексу, и наказывать его более мягко как административное правонарушение.

Авторы в сопроводительных документах указывают, что целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности, и поэтому не относящихся к уголовным преступлениям, "например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети интернет".

Принятие законопроектов позволит, по их мнению, снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему РФ, а также снизить социальную напряженность.

В пояснительной записке они приводят статистику, в соответствии с которой за это преступление в 2012 году уголовное наказание получили 118 человек, в 2013 - 174, в 2014 - 285, в 2015 - 369, в 2016 - 389, в 2017 - 460.

"Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию", - говорится в пояснительной записке.

Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
 В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядываетсяПодробнее
В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к КадыровуВ Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову
Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина ЧечниПодробнее
 Никиту Белых ночью этапировали в колониюНикиту Белых ночью этапировали в колонию
В какой регион он отправлен, не сообщаетсяПодробнее
 Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем годуГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году
Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пятьПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеВ РоссииНикиту Белых ночью этапировали в колониюВ РоссииГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году

США отказали бывшему генсеку НАТО в безвизовом въезде после его визита в Иран

Фотохроника 25 июня

Фотохроника 25 июня6 фото

ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией

ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейПразднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба Косово Подробнее

В Киеве нашли похищенного сына ливийского дипломата

В ОНК рассказали о посещении в СИЗО подозреваемой в шпионаже Цуркан

Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Поражение от Уругвая, заявление об изнасиловании на Пушкинской площади и влияние пенсионной реформы на рейтинг президента Подробнее

В Думе предложили декриминализировать репосты, возбуждающие ненависть

Правительство в официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов Подробнее

Иран - Португалия. Онлайн

Иран - Португалия. ОнлайнВ группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финала Подробнее

Предварительной причиной взрыва в доме в Татарстане назвали утечку бытового газа

Рынок акций РФ начал неделю снижением из-за торговых споров США-Китай

Рубль возобновил снижение к бивалютной корзине вечером в понедельник

КС РФ отказался рассмотреть жалобу экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова

Медведи в Мурманской области разучили даты религиозных праздников ради угощения

Уругвай - Россия

Уругвай - Россия8 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AУругвай Уругвай3 : 0Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенСуарес (10), Черышев (23, в свои ворота), Кавани (90)онлайнAСаудовская Аравия Саудовская Аравия2 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенСалман (56+6, с пенальти), Салем (90+5) - Салах (22)BИ.Р. Иран И.Р. Иран0 : 0Идет первый таймПортугалия ПортугалияИдет первый таймонлайнBИспания Испания1 : 1Идет первый таймМарокко МароккоИдет первый таймИско (19) - Бутаиб (14)