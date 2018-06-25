Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
В России

Австрия будет продвигать жесткую позицию по миграции во время председательства в ЕС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Австрии займут жесткую линию по вопросам миграции во время председательства в ЕС, они подготовили список предложений по этой проблеме, сообщает в понедельник газета Financial Times.

Так, согласно предложению австрийской стороны, граждане Сирии, Афганистана и африканских стран должны будут подавать запросы о предоставлении убежища до того, как они попадут на территорию ЕС.

В документе, который, по данным газеты, составило МВД Австрии для неформальной встречи представителей ведомств, курирующих вопросы внутренней безопасности стран ЕС в июле, упоминается "фундаментальная слабость" внешних границ ЕС.

В числе предложений Австрии "развитие новой улучшенной системы защиты, по которой запросы на предоставлении убежища не подаются на территории ЕС".

Также в предложении Австрии есть планы, которые обсуждаются на уровне ЕС, по строительству лагерей на севере Африки, куда можно будет отправлять мигрантов, спасенных на море.

Еще одна идея, представленная в документе - отправка лиц, находящихся в ЕС, но не сумевших подать заявку на предоставление убежища, в учреждения, расположенные в странах за пределами ЕС.

В документе также предлагается, чтобы страны ЕС предоставляли помощь лицам, находящимся в уязвимом положении, за пределами ЕС "и как можно ближе к кризисным регионам". Такой подход, по мнению Австрии, должен сократить расходы и создавать "меньше проблем, связанных с разными образами жизни и ценностями".

Газета отмечает, что в документе обрисовывается достаточно мрачная перспектива интеграции мигрантов в ЕС.

"Среди них (мигрантов - ИФ) есть большое число получивших плохое или почти никакое образование молодых людей, которые приехали в Европу одни. Многие из них особенно восприимчивы к идеологиям, противоречащим свободе, и/или склонны к преступности", - говорится в документе.

"Миграционный кризис 2015 года и его последствия привели к тому, что у многих людей сложилось впечатление, что политические элиты и ЕС в целом потеряли контроль над ситуацией. Только сочетая надежную защиту внешних границ с эффективной общей политикой предоставления убежища, будет возможно предотвратить незаконную миграцию и предоставить защиту тем, кто в ней наиболее остро нуждается", - говорится в документе, попавшем в распоряжение газеты.

Неясно, соответствуют ли предложения Австрии законам ЕС о предоставлении убежища, отмечает газета. Так, Еврокомиссия в понедельник предупредила, что отправка лиц, уже попавших в ЕС, в третьи страны без рассмотрения их запроса на убежище, может нарушать международные законы.

Газета отмечает, что на прошедшем в конце прошлой недели мини-саммите ЕС, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к радикальным изменениям в том, как ЕС подходит к вопросу нелегальной иммиграции. В то же время, отмечает газета, на самом саммите прогресса достигнуть не удалось, а на полномасштабном саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе ожидаются дальнейшие "стычки" по вопросу миграции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕС, Австрия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
 В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядываетсяПодробнее
В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к КадыровуВ Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову
Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина ЧечниПодробнее
 Никиту Белых ночью этапировали в колониюНикиту Белых ночью этапировали в колонию
В какой регион он отправлен, не сообщаетсяПодробнее
 Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем годуГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году
Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пятьПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеВ РоссииНикиту Белых ночью этапировали в колонию

Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018

Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Португалии вышла на команду Уругвая Подробнее

Меркель, Мэй и Столтенберг поздравили Эрдогана с переизбранием

В центре Кишинева завершилась акция протеста

Адвокаты "Открытой России" обжаловали отказ суда разблокировать сайт "МБХ медиа"

Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева

Австрия будет продвигать жесткую позицию по миграции во время председательства в ЕС

США отказали бывшему генсеку НАТО в безвизовом въезде после его визита в Иран

Фотохроника 25 июня

Фотохроника 25 июня6 фото

ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией

ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейПразднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба Косово Подробнее

В Киеве нашли похищенного сына ливийского дипломата

В ОНК рассказали о посещении в СИЗО подозреваемой в шпионаже Цуркан

Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Поражение от Уругвая, заявление об изнасиловании на Пушкинской площади и влияние пенсионной реформы на рейтинг президента Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AУругвай Уругвай3 : 0Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенСуарес (10), Черышев (23, в свои ворота), Кавани (90)подробнееAСаудовская Аравия Саудовская Аравия2 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенСалман (56+6, с пенальти), Салем (90+5) - Салах (22)BИ.Р. Иран И.Р. Иран1 : 1Матч завершенПортугалия ПортугалияМатч завершенКуарежма (45) - Карим Ансарифард (90+3, с пенальти)подробнееBИспания Испания2 : 2Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенИско (19), Яго Аспас (90+1) - Бутаиб (14), Эн-Несери (81)