Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Эксперты Роскачества по поручению Минпромторга исследовали 176 брендов хлеба 62 регионов. Их изучали на соответствие обязательным требованиям технического регламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Как подчеркивается в сообщении Роскачества, доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, составляет примерно 86%, а 32% превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы.

Лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

Как отмечается, значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров – в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области

Что касается Москвы, то в столице общее количество высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.

Эксперты Роскачества не выявили ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе. Только 1,7% исследованных товаров имели отклонения по наличию картофельной палочки. Кроме того, ни в одном из проверенных нарезных батонов не обнаружены химические загрязнители окружающей среды: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы.