Архитектор заочно арестована за мошенничество при отделке особняка главы "Ростеха"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы повторно принял решение о заочном аресте архитектора Мананы (Наны) Эрнандес-Геташвили, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным газеты "Коммерсантъ", Эрнандес-Геташвили, имеющая гражданство РФ и Португалии, обвиняется в хищении денег при строительстве и дизайнерском оформлении подмосковного особняка гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой. По версии следствия, Эрнандес-Геташвили получила крупную сумму за работы на данном объекте, но ничего не сделала и деньги не вернула. В итоге этот дом был продан.

"По ходатайству следователя в отношении Эрнандес-Геташвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента пересечения обвиняемого границы РФ или задержания на территории РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-службе суда. Обвиняемая находится в международном розыске.

Ранее президиум Мосгорсуда отменил постановление о заочном аресте обвиняемой, поскольку ее адвокат не был уведомлен о заседании суда первой инстанции. В России архитектору заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В феврале Генпрокуратура РФ направила в Испанию запрос о выдаче архитектора. "Действительно, испанским компетентным органам направлены материалы для экстрадиции гражданки РФ Наны Эрнандес-Геташвили для привлечения к уголовной ответственности", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что запрос о выдаче был направлен в Мадрид в декабре 2017 года - сразу после поступления информации о задержании россиянки.

"Коммерсантъ" отмечает, что Эрнандес-Геташвили была признана лучшим архитектором Европы 2014–2015 годов, выиграв три номинации в престижном ежегодном международном конкурсе в Лондоне.