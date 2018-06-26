В Уфе проверят информацию о рассыпанных в зале суда дорожках соли

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Руководство Ленинского районного суда Уфы проверяет достоверность информации о том, что судья Наиля Идиятова обсыпала зал судебного заседания солью, сообщил агентству "Интерфакс" представитель инстанции во вторник.

Участница одного из судебных процессов, правозащитница Рамиля Саитова, рассказала агентству, что в понедельник в зале заседаний стол судьи Идиятовой был очерчен дорожкой из соли, на входе была посыпана такая же солевая дорожка. "Я была вынуждена переступить на пороге зала эту соляную дорожку сантиметров пять шириной и два высотой. Потом я увидела, что стол судьи тоже очень аккуратно огражден такой соляной дорожкой от той зоны, где мы, истцы, сидели. Это была недорогая, крупного помола соль", - сказал Саитова.

По ее словам, судья не ответила участникам процесса, почему зал заседаний обсыпан солью. Правозащитница считает, что это был оккультный ритуал. "Видимо, хотела огородиться от "темных" сил. Это явно следствие того давления, которое оказывается с двух сторон", - сказала Саитова. Она пояснила, что Идиятова рассматривала очередной иск активистов, которые требуют признать незаконным положительное заключение госэкспертизы проектной документации завода "Кроношпан" в Уфимском районе.