Главные новости
В РоссииУмер поэт Андрей ДементьевВ РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
В России

Начальник конвойной службы Миасса получил срок за попытку продавать наркотики в СИЗО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд в Миассе (Челябинская область) вынес приговор бывшему начальнику службы конвоирования подозреваемых и обвиняемых городского отдела МВД, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудник полиции намеревался с помощью неустановленного соучастника поставлять наркотики людям, находящимся в следственных изоляторах. Соучастник должен был находить "покупателей", покупать наркотик и передавать его заказчику через начальника конвоя.

В апреле 2018 года обвиняемый получил для передачи подследственному почти 2 грамма гашиша, но был задержан с наркотиком сотрудниками УФСБ.

В ходе расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, п."б" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе, лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Миасс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину
Оппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации ПрохоровуПодробнее
 Умер поэт Андрей ДементьевУмер поэт Андрей Дементьев
Причиной смерти могла стать инфекцияПодробнее
 Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадоксОльга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс
"Интерфакс" продолжает помогать преподавателям, родителям и ученикам получать ответы министра (теперь уже просвещения) на интересующие их вопросыПодробнее
 Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебомРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом
Эксперты пришли к выводу, что 86% хлеба в РФ соответствует стандартам, в Москве - только 58%Подробнее
Профсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
Подобные мероприятия с разрешения властей прошли в семи российских городах, примерно по 25 акциям получен отказПодробнее
 ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"
Пока корпорация будет заниматься поддержанием исправности парка Ан-124 и Ил-76Подробнее
 Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублей
Глава Чечни предложил включить строительство дороги в стратегию развития до 2025 годаПодробнее
 Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУмер поэт Андрей ДементьевВ РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахВ РоссииКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейВ РоссииРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебомСпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018

Кремль проверит ситуацию с запретом Евгению Примакову въезда на Украину

"Президентский рейтинг" Тимошенко оказался почти вдвое выше рейтинга Порошенко

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки "Турецкого потока"

Российский военный погиб при ДТП в Гюмри

Житель Иркутской области спас школьницу, проплыв за ней около километра

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуОппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации Прохорову Подробнее

В Ногинске возбудили дело после гибели ребенка под колесами маршрутки

Шведская сборная приняла извинения от команды Германии за инцидент после матча

Осужденному за комментарий в соцсети севастопольцу изменили реальный срок на условный

На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей

Инвестиции в британский автосектор упали вдвое из-за неопределенности вокруг Brexit

Шахтера насмерть придавило камнем в челябинской шахте

В США ребенок нашел заряженный пистолет на диване в Ikea

Перуанским болельщикам вернули забытые в московском такси документы

Число жертв при нападении в японской Тояме возросло до двух

Минфин РФ заявил о планах разместить евробонды на $3 млрд до конца года

Начальник конвойной службы Миасса получил срок за попытку продавать наркотики в СИЗО

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на УкраинуОн собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –17:00Франция Франция17:00CАвстралия Австралия– : –17:00Перу Перу17:00DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00