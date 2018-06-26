Начальник конвойной службы Миасса получил срок за попытку продавать наркотики в СИЗО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд в Миассе (Челябинская область) вынес приговор бывшему начальнику службы конвоирования подозреваемых и обвиняемых городского отдела МВД, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудник полиции намеревался с помощью неустановленного соучастника поставлять наркотики людям, находящимся в следственных изоляторах. Соучастник должен был находить "покупателей", покупать наркотик и передавать его заказчику через начальника конвоя.

В апреле 2018 года обвиняемый получил для передачи подследственному почти 2 грамма гашиша, но был задержан с наркотиком сотрудниками УФСБ.

В ходе расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, п."б" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе, лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.