Мединский сообщил о низкой осведомленности россиян о Гражданской войне

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что население страны, согласно исследованиям, мало знает о событиях гражданской войны 1917-1922 годов. Об этом он сказал на презентации исследования ВЦИОМ, посвящённого оценке исторических знаний россиян о Гражданской войне в Музее современной истории России.

"Раньше правда о Гражданской войне представлялась нашему поколению весьма однобокой. (...) Предложили Музею современной истории России провести опрос в рамках выставки "Три цвета правды" (при исследовании вопроса - ИФ). Столкнулись с тем, что если про революцию кто-то что-то в школе слышал, то Гражданская война - это Terra Incognita", - сказал министр.

Экспозиция "Три цвета правды" - совместный проект Музея современной истории России и РОСИЗО, приуроченный к столетию начала Гражданской войны. Выставка, на которой представлены экспонаты из Русского музея, Третьяковской галереи и других собраний, продлится до 9 сентября.