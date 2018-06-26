Васильева объяснила рост детской жестокости недостатком нравственности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что рост жестокости детей и подростков - это недостаток нравственности в обществе и пробел в работе школы.

"Мне трудно себе представить, чтобы 30 лет назад было так много жестокости в классе. Это пресекалось. А сейчас откровенно смакуется. Я считаю, что это глубочайшие проявления нравственного состояния людей. И это как раз говорит о том, что мы здесь недорабатываем. Должна быть очень четкая скоординированная работа и родителей, и учителей, и психологов. На мой взгляд, ни один из нас не родился жестоким", - сказала Васильева в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, современные проблемы школьных коллективов, в том числе буллинг (травля), требуют новых методов работы с подростками и должной квалификации психологов и педагогов. Свое слово также должны сказать исследователи, изучающие психофизиологию школьников.

"Я считаю, что ничего нельзя делать без четкого научного подхода. Надо изучить физиологию современных детей и психологию у детей разного возраста. Я много раз говорила, что нам не хватает фундаментальных исследований о детях сегодняшних", - сказала министр.