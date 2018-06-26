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Глава одной из московских жилинспекций подала иск к "Дождю"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Начальник Государственной жилищной инспекции по Центральному административному округу Москвы Надежда Булаева требует взыскать по 1 млн рублей с телеканала "Дождь" и героя сюжета, ставшего поводом для обращения чиновницы в суд с иском о защите чести и достоинства.

"Поводом стал сюжет о москвиче Сергее Степаняне, который заявил, что Булаева владеет незадекларированным домом. Он выступает в иске вторым ответчиком", - говорится в сообщении "Дождя", опубликованном на его сайте.

Истица требует признать не соответствующими действительности сведения из материала на сайте и YouTube-канале "Дождя", удалить материал с сайта и опубликовать опровержение.

Кроме того, она просит взыскать с ответчиков по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, уточняет "Дождь".

"В иске, в частности, говорится, что Булаева получила все принадлежащие ей участки и строения по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, а налоги по ним выплачиваются в полном объеме. Кроме того, претензии вызвала фраза Степаняна о том, что начальник жилинспекции "украла бездействием" у него и его детей "сто с лишним тысяч", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, сюжет о Степаняне, живущем в коммунальной квартире в Пресненском районе Москвы, вышел в программе "Бремя новостей" в начале марта. Москвич рассказал о слишком высокой, по его мнению, плате за услуги ЖКХ и заявил, что, по его данным, глава жилищной инспекции ЦАО владеет участком с двумя домами в подмосковном Алабушево. Один из них, говорилось в сюжете, не задекларирован, а площадь второго в декларации меньше, чем в техпаспорте.

В материале отмечалось, что, согласно декларации, годовой заработок Булаевой составляет более 3 млн рублей, при этом стоимость одного из домов, который начальник жилинспекции выставила на продажу, она оценила в 15,5 млн рублей.

"В ответе прокуратуры на обращение Степаняна говорилось, что в 2016 году ведомство провело проверку и сообщило Госжилинспекции Москвы о неполноте сведений в декларации Булаевой. Мосжилинспекция привлекла ее к дисциплинарной ответственности. Во время подготовки сюжета Булаева отказалась отвечать на вопросы корреспондента "Дождя", - отмечается в сообщении телеканала.

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