Более 60 человек эвакуировали из горевшего 17-этажного дома в Новосибирске

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России спасли трех человек во время пожара в 17-этажном доме, из дома эвакуированы более 60 жильцов, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам", - говорится в сообщении.

Пожар в Советском районе Новосибирска произошел в 02:47 мск в среду.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-ом этаже шел черный дым, в окнах стояли люди и просили о помощи.

Для их спасения из горящей квартиры использовали автоколенчатный подъемник с высотой подъема 50 метров: пожарные пересадили в люльку и плавно опустили на землю двух взрослых и одного маленького ребенка. Они не пострадали, но отправлены в больницу с бригадой скорой помощи для проведения профилактических мероприятий.

В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы до прибытия оперативной службы МЧС смогли покинуть подъезд по незадымляемым лестничным клеткам. Всего в момент пожара из дома самостоятельно и под руководством пожарных эвакуировались более 60 жильцов.

Пожар в квартире ликвидирован на площади 20 квадратных метров. На месте вызова работали 27 человек и восемь единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.