"Аврора" с 1 июля начнет рейсы из Владивостока в китайский Муданьцзян

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" с 1 июля по 25 октября 2018 года будет выполнять полеты по маршруту Владивосток - Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) - Владивосток, сообщает в среду пресс-служба авиакомпании.

Обслуживать воздушную линию будут комфортабельные самолеты DHC-8. Время в полете составит 1 час 20 минут в одну сторону. Рейс будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Муданьцзян - городской округ в провинции Хэйлунцзян (северо-восток Китая) на реке Муданьцзян. Расположен в 381 км от Владивостока. В прошлом - часть территории исторической области Маньчжурия.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот", 49% - правительству Сахалинской области.