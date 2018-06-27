В Приморье задержали 19 тонн токсичного арахиса из Китая

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора обнаружили в порту Владивостока крупную партию арахиса с повышенным содержанием токсичного элемента - кадмия.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в среду сообщила, что в 19 тоннах арахиса, поступившего из Китая, норма содержания кадмия в арахисе была превышена в 1,5 раза.

Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате или уничтожении.

Специалисты отмечают, что одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании. Пары кадмия, все его соединения токсичны. Кадмий канцерогенен, является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.