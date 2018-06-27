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Мясники Франции попросили полицию о защите от веганов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Французская федерация мясников просит правительство Франции предоставить ее членам полицейскую защиту от веганов и их "физических, вербальных и моральных" атак. Как сообщает "Би-би-си", глава ассоциации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям.

Мясники, в частности, просят вмешаться министра внутренних дел Франции Жерара Коллома.

В письме утверждается, что агрессивные "веганы стремятся посеять страх и уничтожить целую ветвь французской культуры" потребления мяса. Они закидывают мясные лавки камнями и обливают их витрины красной жидкостью, имитирующей кровь, рисуют граффити и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свои взгляды, говорится в обращении главы федерации.

Веганы хотят "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", отмечает Гиар.

Во Франции вегетарианцы и веганы составляют лишь небольшую часть населения: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

В марте французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована после того, как написала в фейсбук, что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.

"И что, вас шокирует, что убийца оказался убит террористом? Меня вот нет. Я не испытываю никакого сочувствия. В этой истории есть некая справедливость", - написала она.

Гиар выступает от имени около 18 тысяч французских мясников.

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