Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко во второй половине дня в среду выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"На вулкане Эбеко в среду в 16:36 по местному времени (07:36 мск) наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км. Пепловое облако смещается на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области "Интерфаксу" сообщили, что пеплопада в городе Северо-Курильске нет, запах сероводорода там не ощущается.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 6 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Эбеко - сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.