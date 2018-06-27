Брянские таможенники изъяли у украинца 700 засушенных жуков и бабочек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Брянской таможни изъяли у гражданина Украины коллекцию жуков и бабочек, которую он пытался провезти без декларации, сообщает пресс-служба ведомства.

Коллекция была обнаружена в МАПП "Новые Юрковичи" при досмотре автобуса, следующего из Украины в Россию. Более 700 засушенных жуков и бабочек провозил в своем багаже гражданин Украины. Экспонаты находились в пяти коробках, на специальных этикетках были указаны названия насекомых, страны и даты их сбора.

Экспертиза определила, что рыночная стоимость такой коллекции может превышать 350 тыс. рублей.

"Мужчина пояснил, что является владельцем энтомологической коллекции и собирался ее представить на московской выставке-ярмарке насекомых. О том, что товар подлежит декларированию при перемещении через границу Евразийского экономического союза, он не знал", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 части 1 КоАП РФ (недекларирование).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Брянской таможни, коллекция изъята, ее судьбу, а также размер штрафа определит суд.