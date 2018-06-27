Владелец производившего пайки для Минобороны комбината отправлен под домашний арест

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест гендиректору ООО Агросоюз "Любава" Михаилу Лакшину, обвиняемому в мошенничестве при поставках сухих пайков для нужд МВД и Минобороны России на сумму 220,2 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы отменить, меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на домашний арест",- говорится в решении апелляционной инстанции.

Срок домашнего ареста Лакшину установлен до 24 августа.

Лакшин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы лиц). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

По версии следствия, при поставке сухпайков, в которые входили гречневая каша с говядиной, тушеная говядина и паштет, Лакшин совершал махинации, заменяя мясо в консервах на более дешевые ингредиенты. Так, экспертиза обнаружила в банках с консервами ДНК курицы и картофельный крахмал, которых там не должно быть. Кроме того, массовая доля мяса составляла всего 4% вместо положенных 37%.

Лакшин был задержан в октябре 2017 и с санкции суда заключен под стражу.

Защита обжаловала это решение сначала в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, а затем и в кассацию Верховного суда России. Последний согласился, что преступление было совершено в рамках выполнения заключенных госконтрактов и относится к предпринимательской деятельности. В связи с этим кассационная жалоба была направлена в президиум Мосгорсуда.

Накануне президиум Мосгорсуда постановил пересмотреть вопрос об аресте обвиняемого.

Предприниматель не признает своей вины. "Цель моего уголовного преследования - это перераспределение и передел рынка, связанного с обеспечением силовых структур индивидуальными рационами питания", - заявил в суде Лакшин.