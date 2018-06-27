РФ запретила поставки из Непала животных и птицы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил поставки животных и птицы из Непала в связи с распространением в этой стране опасных болезней животных.

Как сообщается в материалах Россельхознадзора, из-за ящура ограничены поставки восприимчивых к нему животных, генетического материала, сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутой тепловой обработке, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса.

Из-за распространения в Непале гриппа птиц запрещается ввоз из этой страны живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции, за исключением той, что была подвергнута тепловой обработке, обеспечивающей разрушение вируса. Ограничен также ввоз кормов и кормовых добавок, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

В связи с распространением в Непале чумы мелких жвачных животных запрещен ввоз живых овец и коз, молока и молочных продуктов, кишечного, рогокопытного сырья и другой продукции, полученной от этих животных.

Распространение классической чумы свиней стало основанием для ограничения поставок живых свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов, сырья, охотничьих трофеев, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Запрещен и транзит по территории РФ этой продукции из Непала. Запрет действует с 25 июня 2018 года.