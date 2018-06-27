Пятеро фигурантов дела об убийстве бизнесмена и его жены осуждены на Кубани на 70 лет

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных в среду вынес приговор заказчику и четырем исполнителям жестокого убийства камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены, среди осужденных - кадровые сотрудники спецназа полиции, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Организатором преступления признан Юрий Корниенко, исполнителями убийства - бывший управделами АО "Кубаньэнергосбыт" Игорь Пшениснов, его личный водитель Артем Макаркин, а также двое сотрудников подразделений специального назначения ГУ МВД России по Краснодарскому краю - подполковник полиции Роман Шевченко и капитан полиции Максим Фогель.

Версия следствия

"Корниенко в 2011 году решил организовать убийство предпринимателя Владимира Атрощенко, чтобы не возвращать ему долги в сумме $1,5 млн и 45 млн рублей, а также снять обременение с переданных в залог по договорам займа земельных участков под Анапой", - заявил судья Игорь Мацко при оглашении приговора.

Согласно материалам дела, бизнес-партнер Корниенко - Артем Пшениснов (осужден ранее - ИФ), подыскивая исполнителей, обратился к своему родственнику - Игорю Пшениснову, который в свою очередь привлек Шевченко. За исполнение "заказа" Игорь Пшениснов потребовал $800 тыс., из которых получил от Корниенко $200 тыс.

В феврале 2012 года Владимира и Оксану Атрощенко, приехавших из Сочи в Краснодар на переговоры, силой усадили в служебный автомобиль АО "Кубаньэнергосбыт" и перевезли в заранее арендованный гараж, где некоторое время держали связанными с мешками на голове. В дальнейшем Пшениснов и Шевченко задушили супругов, вывезли тела за город и сожгли в лесополосе. Макаркин и Фогель, как соучастники похищения, не были осведомлены об истинных планах Пшениснова и Шевченко на убийство Атрощено и его жены, отметил судья.

Пшениснов, Шевченко и Макаркин также признаны виновными в самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Краснодара. Кроме этого, Шевченко признан виновным в вооруженном нападении в октябре 2013 года на бизнесмена Виталия Коваленко, которому он прострелил ноги.

В ходе следствия в одном из гаражей, указанном Макаркиным, был изъят целый арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатка - несколько пистолетов, револьверы и армейские винтовки Маузера начала XX века, тысячи различных патронов, несколько ручных гранат, штатные взрывные устройства и запалы к ним, запчасти к огнестрельному оружию.

Приговор

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в организации убийства, фальсификации доказательств, похищении человека, подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства, грабеже, незаконном обороте оружия, убийстве, краже, самоуправстве.

Краевой суд приговорил Шевченко к 23 годам заключения в колонии строгого режима, Пшениснова - к 21 году, Корниенко - к 17 годам, Фогеля - к шести годам. Шевченко и Фогель решением суда лишены званий подполковника и капитана полиции.

Макаркин, которого присяжные оправдали по ряду второстепенных эпизодов и признали заслуживающим снисхождения, приговорен к 4,5 годам заключения в колонии строгого режима.

В феврале 2016 года за соучастие в убийстве бизнесмена Атрощенко и его жены были приговорены к различным срокам заключения еще двое фигурантов - Артем Пшениснов и экс-сотрудник полиции Владислав Болотский.