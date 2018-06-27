Cбой в работе мессенджера Telegram произошел в нескольких странах

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах отмечают сбои в работе программы, по информации сервиса Downdetector, с проблемой чаще всего сталкиваются в западной и восточной Европе.

Перебои в работе мессенджера начались около 15:00 по московскому времени. Статистика сервиса называет, что основной проблемой пользователей (81%) стала невозможность подключиться.

По данным сервиса, чаще всего пользователи сталкиваются с проблемой в Нидерландах, а также в Милане, Минске, Харькове, Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.