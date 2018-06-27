Подмосковные аэродромы пожаловались в ФАС на административные барьеры

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Операторы подмосковных аэродромов экспериментальной авиации недовольны административными барьерами при размещении объектов капитального строительства, свидетельствуют материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как уточняется, с информацией об административных барьерах при согласовании размещения объектов капстроительства в ФАС обратилось Министерство строительного комплекса Московской области. Речь шла о сложностях с получением заключений в АО "ЛИИ им. М.М. Громова" (аэродром "Раменское", г.Жуковский) и АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ" (аэродромом Черное, г. Балашиха).

В ведомстве пояснили, что эти организации предоставляют согласования за плату. Документация подается в бумажном виде, что дополнительно усложняет процесс согласования.

"Указанные организации осуществляют предоставление согласований за плату. Причем вся документация подается в бумажном виде, что дополнительно усложняет процесс согласования. Операторам аэродромов направлялись запросы на получение информации, подтверждающей законность установления платы. Данные получены и сейчас изучаются", - подчеркивается в сообщении.