Россиянке запретили выкладывать в инстаграм фото в бикини с геотегом отеля в Турции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Туристке из РФ запретили выкладывать в инстаграм фото в купальнике с геотегом отеля Angel's Peninsula в Турции из-за чрезмерного обнажения, передает издание Turkiye Turizm.

"Российской туристке Анастасии Монстович не разрешили выставлять свои фото в бикини на территории отеля Angel's Peninsula в Мармарисе, потому что там можно фотографироваться только в мусульманской одежде", - пишет портал.

По данным издания, в отеле есть определенные правила, о которых туристов предупреждают заранее, поскольку гостиница соблюдает мусульманские традиции.

Как рассказала "Интерфаксу" сама Монстович, при заселении в отель ее не предупреждали о подобном условии.

"При выборе этого отеля меня не смутило, что он мусульманский. Предварительно я звонила, уточняла все нюансы. Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках. Спустя день после приезда я выложила видео, где нахожусь в купальнике на пляже данного отеля. Вечером со страницы гостиницы в инстаграм пришла просьба удалить геолокацию, потому что это мусульманский отель, и откровенными фото и видео я отпугиваю клиентов. Я им отказала, потому что я такой же клиент, как и все остальные", - сообщила девушка.

Издание также сообщило, что к девушке подходил менеджер отеля и делал ей замечания по этому поводу. Однако Монстович не подтвердила эту информацию.

"Они мне написали с угрозой, что решат эту проблему другим путем. После всех сообщений в инстаграм заблокировали мне доступ к их странице. Сейчас разблокировали, но они сменили аватар и личная переписка осталась только на скриншотах в моем телефоне", - отметила она.