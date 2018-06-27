КАМАЗ врезался в колонну автомобилей под Тамбовом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - КАМАЗ протаранил колонну машин, ожидавших проезда на трассе Р22 под Тамбовом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили девять человек, из них трое госпитализированы, остальным оказали медицинскую помощь на месте. Повреждены восемь машин: шесть легковых автомобилей и два грузовика.

ДТП произошло в месте проведения дорожных работ.

Движение на федеральной трассе не перекрывалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД по Тамбовскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются.