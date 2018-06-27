Под Свердловском возбудили дело о покушении после наезда на пешеходов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента с наездом внедорожника на группу людей в Полевском, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Как поясняют следователи, в одном из СМИ опубликовано сообщение о том, что произошедшая 24 июня в Полевском дорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек, была связана с конфликтом, который возник между находившимся за рулем внедорожника мужчиной и группой молодых людей.

Проверяют все обстоятельства, изложенные в публикации.

Как сообщалось, нетрезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser во дворе жилого дома в Полевском наехал на двух девушек, одной из них потребовалась госпитализация. Еще две женщины и один мужчина успели отскочить от машины.

В отношении водителя полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".