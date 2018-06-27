Сотрудник Рособрнадзора получил семь лет колонии за коррупцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалист-эксперт Рособрнадзора приговорен к семи годам колонии и штрафу в 9 млн рублей за систематические взятки, сообщили в среду в Генпрокуратуре России.

Люблинский суд Москвы признал 44-летнего жителя столицы Бориса Грязных виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий) УК РФ.

"Грязных, являясь главным специалистом-экспертом правового управления Рособрнадзора, обладая в связи с занимаемым служебным положением широким кругом прав, функций и должностных полномочий, в течение 2015 года получал от учредителя-президента некоммерческого партнерства содействия развитию образования и науки Любови Зинченковой через посредника денежные средства", - отмечает надзорное ведомство.

За взятки чиновник предоставлял партнерству информацию о планируемых приказах Рособрнадзора о проведении внеплановых проверок учреждений высшего образования и иные сведения. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 900 тыс. рублей, добавили в Генпрокуратуре.

В свою очередь Зинченкова использовала полученную от чиновника информацию для того, чтобы получить деньги от руководства вузов под предлогом помощи в изменении результатов проверки. Таким образом, по данным следователей, она похитила мошенническим путем более 3 млн рублей.

Грязных будет отбывать семилетний срок в колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в госорганах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Кроме того, экс-чиновник заплатит штраф в размере 10-кратной суммы взятки - 9,2 млн рублей.

Зинченкова осуждена по ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ к 2,5 годам колонии общего режима.