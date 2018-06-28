В Красноярске возбудили дело после гибели ребенка от проигнорированной инфекции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники главного следственного управления СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело о гибели младенца, которого не стали лечить от инфекции, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

26-летняя жительница Красноярска родила мальчика, которого из-за тяжелого состояния подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Далее ребенка перевели в межрайонную детскую клиническую больницу, где врачи подтвердили выставленные ранее диагнозы, в том числе цитомегаловирусную инфекцию, которую в перинатальном центре не лечили. Заболевание перешло в прогрессирующую запущенную стадию, что в последующем привело к смерти малыша", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей).