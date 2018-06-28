В Новосибирске показали тяжелый ударный беспилотник "Охотник"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Первый российский тяжёлый ударный беспилотник ОКБ "Сухого" "Охотник" вышел на завершающий этап наземных испытаний, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ, филиал компании "Сухой" - ИФ) состоялась первая выкатка ударного беспилотника "Охотник" - он проходит наземные испытания в преддверии первого вылета", - сказал собеседник агентства.

"Первый полёт "Охотника" ожидается в 2019 году",- отметил источник.

О ведущихся в ОКБ "Сухого" научно-исследовательских работах по созданию тяжелого ударного беспилотника в 2014 году сообщил директор дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), экс-главком ВВС России Владимир Михайлов.

"Сейчас работы ведутся, мы делаем работу на "Сухом", называется "Охотник". Эта машина очень перспективная, сейчас идет научно-исследовательская работа до 2015 года, с последующим переходом в опытно-конструкторские работы", - сказал Михайлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Характеристики разрабатываемого беспилотника в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых устройств данного типа. Сообщалось, что впервые он взлетит в 2018 году, а в 2020 году будет принят на вооружение.

В 2017 году в интернете была распространена фотография "Охотника", вырезанная из презентации Минобороны России, судя по которой, аппарат разрабатывается по схеме "летающего крыла" с трёхстоечным шасси.

Ранее информированный собеседник "Интерфакса" сообщил об испытаниях тяжёлого ударного беспилотника "Альтиус-О" массой более 7,5 тонн, разработанного казанским ОКБ имени Симонова.

Заместитель гендиректора "Техмаша" (входит в "Ростех") Александр Кочкин в марте 2018 года заявил "Интерфаксу", что концерн начал разработку боевой нагрузки для беспилотников - это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы.

Генеральный конструктор - вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков в декабре 2017 года сообщил "Интерфаксу", что в России работают над созданием ударных беспилотников, которые смогут организовываться в группы и координироваться между собой по защищенным каналам связи.

О разработке тяжелого беспилотника заявлял на форуме "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко. В ноябре того же года представитель компании отметил, что у них в проработке находятся БПЛА весом от тонны до 15 тонн.

Президент РФ Владимир Путин заявлял на коллегии Минобороны РФ в конце 2017 года, что при реализации новой госпрограммы вооружения будет сделан особый акцент на оснащении войск высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексами, а также новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

О планах оснащения российских Вооруженных сил ударными беспилотниками сообщал в октябре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В ближайшее время на оснащение Вооружённых сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи", - заявил Шойгу.