Синоптики предупредили о жаре до 43 градусов в Астраханской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Воздух в Астраханской области прогреется до аномальных 43 градусов по Цельсию, такая жара продержится в регионе несколько дней, сообщила агентству "Интерфакс" начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Маринкевич.

"В ближайшие несколько дней, вплоть до 2 июля, в Астраханской области прогнозируются высокие температуры, до +43. Это выше нормы, сформированной на основе многолетних наблюдений", - сказала Маринкевич.

По ее словам, после 2 июля ожидается небольшое ослабление жары.

В управлении МВД РФ по Астраханской области агентству сообщили, что полиция в связи с жаркой погодой проводит профилактические рейды на дорогах вместе с медиками Центра медицины катастроф. "Врачи интересуются самочувствием автовладельцев и предлагают им пройти осмотр в реанимобиле. Астраханцам и гостям региона измеряют давление и пульс, при необходимости дают лекарства", - сказал представитель пресс-службы. Полицейские раздают водителям прохладную минеральную воду, добавил он.