На Урале предъявили обвинение водителю, намеренно протаранившему пешеходов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Полевского (Свердловская область), который был за рулем внедорожника, наехавшего на группу людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, утром 24 июня на улице Коммунистической в Полевском пьяный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser специально наехал на группу молодых людей, с которыми до этого поссорился. Пострадали несколько человек. Водителя остановили очевидцы. Пострадавшим была своевременно оказана медпомощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей, которые, в частности, сообщили, что водитель вел себя агрессивно по отношению к компании, стоящей рядом со входом в кафетерий. Мужчина угрожал, что задавит молодых людей, если они не разойдутся, после чего намеренно наехал на них.

Проверяются также сведения о том, насколько полно и качественно была оказана медпомощь пострадавшим. Отмечается, что органы СКР поспособствовали скорейшему проведению компьютерной томографии головного мозга одной из пострадавших - жительницы Полевского. Она госпитализирована, ей проведена операция.

Мужчина 1970 года рождения обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Расследованием занимается усиленная следственная группа, в которую входят следователи по особо важным делам, криминалисты областного управления СКР, а также следователи СКР следственного отдела по Полевскому.

Как сообщалось, нетрезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser во дворе жилого дома в Полевском наехал на двух девушек, одной из них потребовалась госпитализация. Еще две женщины и один мужчина успели отскочить от машины.