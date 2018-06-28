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МФТИ объяснил отказ в продлении контракта профессору Балашову проигрышем в конкурсе

Ранее члены ученого совета обвинили его в чрезмерной профсоюзной активности и общении с "подрывными СМИ"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Контракт с профессором кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Максимом Балашовым не будет продлен, поскольку преподаватель проиграл конкурс, заявили в вузе.

Как говорится в сообщении пресс-службы МФТИ, опубликованном на сайте учебного заведения в четверг, в вузе было две вакансии профессора кафедры высшей математики, а претендовали на них четыре человека, в том числе давно преподающий в МФТИ Балашов, у которого истекал срок контракта.

Кандидатов рассматривал Ученый совет МФТИ, и Балашов не набрал необходимого числа голосов. "По итогам голосования на одну из двух вакантных позиций был избран Яков Михайлович Дымарский. Василий Васильевич Дикусар набрал большее количество голосов на вторую должность профессора кафедры высшей математики, а Максим Викторович Балашов занял третье место", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе допустили вероятность того, что на мнение Ученого совета могла повлиять активность Балашова в общении с журналистами. Согласно пресс-релизу, выступавшие на заседании высказывали свою точку зрения на то, как преподаватель критиковал работу МФТИ в прессе, и эти комментарии могли сказаться на репутации вуза.

Между тем в первичной профсоюзной организации "Университетская солидарность" МФТИ высказали мнение, что при проведении конкурса на должность были допущены многочисленные процедурные нарушения, а основанием для отказа продлить контракт стала профсоюзная деятельность преподавателя. Позиция профсоюза изложена на его сайте.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об отказе Ученого совета МФТИ продлить контракт с Балашовым, который преподавал матанализ в вузе 19 лет. Ученый, помимо преподавательской деятельности, является одним из активистов профсоюза "Университетская солидарность". Издание ссылалось на аудиозапись заседания Ученого совета, на которой ректор МФТИ Николай Кудрявцев раскритиковал профсоюзную деятельность Балашова и заявил, что собирается учесть это при голосовании.

Издание пишет, что, по словам завкафедрой высшей математики Григория Иванова, Балашов состоит в профсоюзе, который "зачастую выступает с резкой критикой руководства МФТИ": "Любая информация о проблемах МФТИ активно используется конкурентами, отрицательно влияет на рейтинги МФТИ, может служить причиной сокращения финансирования. Кроме того, подобная информация обсуждается абитуриентами и их родителями, что может привести к снижению конкурса в МФТИ". Иванов добавил, что Балашов давал интервью "Радио Свобода" и газете "Правда".

Газета цитирует одного из участников заседания совета, который задался вопросом о допустимости общения с "Радио Свобода": "Вы знаете, что это за радиостанция? Тут не работает тезис, что она разрешена. Больше половины ученого совета - пожилое поколение, они все понимают. Для всех нас радиостанция "Свобода" всегда занималась подрывной деятельностью. Всегда".

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Теги: МФТИ, Максим Балашов
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