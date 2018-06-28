Министру спорту Кубани, олимпийской чемпионке Черновой продлили домашний арест

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд продлил еще на два месяца срок домашнего ареста министру спорта Краснодарского края Людмиле Черновой, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате Октябрьского районного суда Краснодара в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД РФ по краю о продлении меры пресечения Черновой до 26 августа. Мера пресечения оставлена без изменений - домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Чернова была задержана в конце апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, госслужащая незаконно заключила договоры с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы.

Источник в оперативных службах края сообщал, что Чернова проходит подозреваемой по эпизоду, "связанному с выявленными нарушениями при финансировании из бюджета края футбольного клуба "Кубань" в 2013 году".

Чемпионка Московской Олимпиады 1980 года по легкой атлетике Чернова работала в должности министра спорта Краснодарского края с 2012 года.