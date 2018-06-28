Газ взорвался в жилом многоквартирном доме в Калмыкии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее в результате взрыва газа в жилом 80-квартирном двухэтажном доме в поселке Малые Дербеты (Калмыкия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"Сообщение (об инциденте - ИФ) поступило в 16:30. Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. В 17:00 ликвидировано открытое горение на площади 25 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре пострадал один человек.