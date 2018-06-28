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В ФСБ рассказали о работе спецслужб во время ЧМ в России

Есть обновление от 23:31

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Более 50 спецслужб и правоохранительных органов из 32 стран обеспечивают безопасность на Чемпионате мира по футболу в России, сообщил замдиректора ФСБ РФ - руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"На период проведения Чемпионата мира по футболу в России создан и активно действует Центр международного сотрудничества ФСБ России, в рамках которого осуществляется круглосуточное взаимодействие со 116 представителями от 53 спецслужб и правоохранительных органов из 32 стран", - заявил он, выступая на первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире ООН.

Сироткин поблагодарил "зарубежных коллег, принимающих активное участие в работе Центра" и выразил надежду "на дальнейшее плодотворное сотрудничество на данном направлении".

Кроме того, замглавы ФСБ отметил успешную работу с зарубежными партнерами по обеспечению безопасности на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи в 2014 году, а также на проводившемся в России Кубке Конфедераций ФИФА 2017 года. "Ярким доказательством возможности консолидации спецслужб перед угрозой терроризма считаем нашу совместную работу по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий", - сказал он, выступая на конференции.

По словам Сироткина, "в результате скоординированных действий ФСБ России с зарубежными партнерами удалось обеспечить высокий уровень безопасности таких международных мероприятий, как Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года".

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Теги: ЧМ-2018, ФСБ

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