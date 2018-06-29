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Голодец рассказала о планах использования объектов ЧМ-2018

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец, координирующая подготовку концепции использования спортивных объектов ЧМ-2018, заявила, что они будут использоваться, в том числе, для развития детского спорта и проведения культурных событий.

"По ряду стадионов вопросы существуют, и мы рассматриваем календарь всех спортивных событий, и календарь культурных событий. Спортивные площадки сейчас открывают возможность для гастролей хороших групп и коллективов, которые собирают большие аудитории. На абсолютно всех объектах предусмотрено развитие детского спорта", - сообщила вице-премьер Голодец журналистам во Владивостоке.

Она отметила, что при составлении программы дальнейшего использования объектов ЧМ, особое внимание будет уделено тем видам спорта, которые имеют развитие в конкретном регионе.

"Я была уже во многих футбольных школах, которые с нетерпением ждут, когда им это наследие будет передано. Дети родители и тренеры знают, где они будут тренироваться. Это даст новые возможности для развития спорта и спорта для наших детей", - отметила она.

По ее словам, в программу войдут все стадионы, кроме центральных. "Кроме "Спартака", "Лужников" и "Зенита", к которым нет вопросов по заполнению. На "Зенит" на год вперед проданы уже целые пакеты билетов", - добавила вице-премьер.

Как сообщалось, правительство РФ поручило министерству спорта до 21 июля подготовить проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу. Координацию этой работы обеспечивает вице-премьер Ольга Голодец.

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Теги: Ольга Голодец, ЧМ-2018

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