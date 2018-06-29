Бывший военнослужащий получил в Иркутске 25 лет за убийство ребенка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд на выездном судебном заседании в Иркутске приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за захват в заложники и убийство ребенка, сообщила в пятницу региональная прокуратура.

"В суде установлено, что в декабре 2017 года в Иркутске подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, в квартире своей сожительницы, услышав, что она вызывает наряд полиции, схватил ее 4-летнюю дочь, приставил нож к горлу ребенка и стал выдвигать различные требования с целью избежать задержания", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, когда переговоры не принесли результата, мужчина несколько раз ударил ножом в шею ребенка, от полученных ранений девочка скончалась.

"Суд приговорил 27-летнего гражданина к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 6 лет он проведет в тюрьме", - уточняется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.