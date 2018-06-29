Улюкаев из колонии участвует в рассмотрении просьбы вернуть генералу ФСБ $2 млн взятки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев лично примет участие в рассмотрении ходатайства бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы осужденному чиновнику в виде взятки.

"Улюкаев примет участие в заседании по видеоконференцсвязи", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, в настоящее время связь с Улюкаевым из колонии, где он находится, уже подключена. Экс-министр коротко подстрижен и одет в тюремную робу.

Феоктистов лично явился в суд для участия в рассмотрении ходатайства, и суд по его просьбе решил провести заседание в закрытом режиме - для сохранения безопасности персональных данных заявителя.

В декабре 2017 года в ходе суда над Улюкаемым его адвокат Тимофей Гриднев заявил, что $2 млн для оперативного эксперимента экс-глава службы безопасности "Роснефти" Феоктистов взял у своего знакомого. "Согласно показаниям Феоктистова, $2млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в "Роснефть", - сказал адвокат.

При этом защитник напомнил суду, что привлечение частных денег для оперативного эксперимента по делу бывшего главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Дело Улюкаева

- Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

- Вину Улюкаев не признает, настаивая, что в отношении него была совершена провокация со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.

- Улюкаев отбывает наказание в колонии №1 строгого режима в Перемерках - поселке в черте Твери.